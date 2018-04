Das Beste der Weinstadt an einem Tag

Anzeige

Wiesental.Am sonnigsten Tag seit dem Frühlingsbeginn machten sich am 24. März eine 30 Mitglieder des Wiesentaler Kienholzclubs auf die Fahrt nach Rüdesheim. Mit dabei waren auch die Ehrenkienholzmitglieder Marianne Mail, Helga Kolb, Gudrun Schnabel, Harald Sälzler, Ingrid Auer und natürlich Heinz Baumann, der als „Heinz der Omnibussler“ zu diesem Ausflug eingeladen hatte und selbst das Fahrzeug steuerte.

Die Anreise erfolgte über Wiesbaden, am Rhein entlang, vorbei an Eltville zu der bekannten Weinstadt am südlichen Tor zum Mittelrheintal. Unterwegs wurde an einem gemütlichen Platz bei Hattenheim, direkt am Rheinufer, zum zweiten Frühstück geladen. Dort hatte Anja Zimmerer mit ihrem reichhaltigen Büffet die Kienholz-Aktivisten regelrecht verwöhnt.

In Rüdesheim erfolgte zunächst ein Abstecher zum Niederwald-Denkmal, das seit 2002 Teil des Unesco-Welterbes oberes Mittelrheintal ist. Der Anlass zur Erbauung dieses Denkmals war der Deutsch-französische Krieg 1870/71 und die anschließende Gründung des deutschen Kaiserreiches am 18. Januar 1871. Dieses historische Wissen war auch Teil eines Frage-Antwort-Spiels bei der abendlichen Weinprobe. Nach einem kurzen Spaziergang durch die Kleinstadt waren im Rüdesheimer Schloss-Restaurant in der berühmten Drosselgasse bereits die Tische für das Mittagessen gedeckt.