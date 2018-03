Das Hobby begeistert Generationen

Anzeige

Torsten Ballreich ist der Vereinsvorsitzende. „Uns geht es wie allen Vereinen“, sagt er. Und weiter: „Auch den Sportvereinen geht es inzwischen nicht besser“, weiß er. Früher habe Ballreich auch Vögel gezüchtet. Papageien seien dabei gewesen. Es sei aber eine Zeitfrage. „Man muss sich kümmern. Schicksalschläge und der Job grenzen einen ein. Dann ist irgendwann Schluss“, sagt er.

100 Vögel im Garten

Das mit dem Nachwuchs sieht der in den fünfziger Jahren stehende Mann aber schon als Problem. Denn es sind Elias und seine zwölfjährige Tochter, die die jüngere Generation bilden. Und ob seine Tochter dran bleiben wird, da sei er sich nicht so sicher. Schließlich kommen Kinder in die Pubertät. Da gäbe es vielleicht dann andere Interessen. Aber Ballreich weiß auch: „Mit 30 entdecken die dann manchmal ihr früheres Hobby wieder“, sagt er und lacht. Rund 100 Vögel hat Heißler in seiner Voliere im Garten. Im Moment sind sie wegen der kalten Witterung beim Besuch unserer Zeitung zum Schutz noch abgedeckt. Aber jetzt steigt die Temperatur an. Dann können sie mit Ausblick wieder fröhlich zwitschern. Für ein Foto holt Heißler dann aber doch einen Kanarienvogel aus dem Gehege. Der Piepmatz flattert und zeigt seine Freude mit freundlichen Tönen. Elias zeigt stolz auf die Schwanzfeder. „Die sieht gut aus“, sagt er. Was aber ist das denn mit der Schwanzfeder? „Naja, Sie müssen aufpassen, wie die Stange im Käfig sitzt“, berichtet der erfahrene Vogelzüchter Heißler. Denn wenn die Stange zu Nahe an der Wand sitzt, besteht die Gefahr, dass sich ein Jungvogel die Feder einfach bricht und dann ist sie weg – und ist bei der Bewertung ausgeschlossen. Und auch die 100 Vögel haben Hunger. „Ich füttere die Aufzucht mit allem was gerade wächst“, schildert Heißler, seine tägliche Arbeit. Jahreszeiten bedingt bekommen die Vögel Löwenzahn, Breitwegerich, Vogelmiere, Hühnerhirse, Nachtkerze, Knöterich oder Hirtentäschchen. Denn wenn ein Züchter erfolgreich sein will, ist das gar nicht so einfach. Er hole sich nur Gesundes für seine Piepmätze.

„Du brauchst die richtigen Vögel dafür“, beschreibt Heißler die Auslese. Für eine Wettbewerbsteilnahme muss ein Züchter eine Kollektion aus vier Vögeln einer Aufzucht präsentieren. Am Anfang steht die Vereinsschau, dann folgt die Badische, die Deutsche Meisterschaft und wenn es weiter geht dann die internationalen Wettbewerbe.

Schwierige Auslese

„Von zehn Paaren sind es meist nur acht Stück“, sagt Heißler. Die sind dann so, wie er sie haben will. Heißler züchtet inzwischen nur noch Kanarienvögel. Früher hatte er auch die Vogelrassen Stiglitz, Zeisig und Girlitz aufgezogen. Aber inzwischen hat er sich auf Kanarienvögel begrenzt. Fünf Jahre braucht er für eine frische Zucht.

Bei internationalen Wettbewerben sind oft 4 000 Austeller aus 28 Nationen vertreten. 32 000 Vögel werden da teilweise bewertet. Im Januar holte er zuletzt Bronze in Italien. So eine Zucht ist aufwändig. Aber mit Elias habe er jetzt einen Helfer, der seine Leidenschaft teilt.

