Das Lebensglück erforschen

Waghäusel.Wenn am Donnerstag, 1. März, um 20 Uhr, die Stadtbücherei in Waghäusel zu einem Vortrag mit Martin Noll (Bild: Stadtbücherei) einlädt, dann könnte das für das Selbstbewusstsein der Besucher wichtig sein. „Mach aus dir, was in dir steckt! – Mehr Lebensqualität durch Achtsamkeit“ ist sein großes Thema.

In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule wird das eigentliche Lebensglück erforscht. Martin Noll sagt: „Jeder muss sein Lebensglück für sich selbst finden. Es ist als Chance ganz nah bei uns, doch wir verfehlen es oft durch Stress und falsche Anpassung, dadurch, dass wir zu viele Dinge gleichzeitig machen wollen oder wir von Altem und Überholtem nicht loslassen.“

Hier möchte die Veranstaltung ansetzen und den Zuhörern erklären, wie Lebensglück durch ein verfeinertes Hören aufs eigene Selbst, das wahre Wesen in uns, praktisch verwirklicht werden kann. „Erst eine saubere innere Ausrichtung auf das, was wirklich in uns steckt, hilft uns, unser Leben auf eine Weise zu führen, die sich richtig anfühlt“, meint der Psychologe Martin Noll.