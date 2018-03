Das Scheinbare ist nie eindeutig

Anzeige

Waghäusel.Wer die Titel liest und die Kunstwerke näher betrachtet, begegnet Rätseln und Geheimnissen. Da ist – und das in den Räumen der Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt – die Rede von „Geheimen Transaktionen“, auch von „Versprengt“, von „Entwurzelt und vertrieben“.

Drei Künstler aus Waghäusel, die schon in verschiedenen Städten ihr Können präsentierten und zur neuformierten Vereinigung „Kunststrategen Waghäusel“ gehören, stellen derzeit ihre wohl markantesten Werke einer breiten Öffentlichkeit vor: Jens Grundschock, Thomas Lambert und Thomas Schuhmacher. Zur Vernissage drängten sich so 140 Besucher in den Schalterräumen. Fünf erhöhte Kunstwerke aus Holz und Bronze rücken in den Fokus ein „doppeltes T“: das Generalthema der Ausstellung.

Mit Gemälden Dialoge eröffnen

Jürgen Vogel von der Veranstaltungsagentur „InPetto“ und Organisator von „Leos Bühne“ stellte das Trio vor. Expressiv, spontan, abstrakt bis informell, analytisch und gesellschaftskritisch, bezeichnete er Thomas Lamberts Gemälde, womit dieser „Dialoge eröffnen“ wolle. Für den Kirrlacher Thomas Schuhmacher gelte: „So wie ein Bild niemals an seinem Rahmen endet, sondern immer im Kontext seiner Umgebung und des Betrachters steht, so ist das Scheinbare nie eindeutig.“