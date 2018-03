Anzeige

Spitzbübische Art

Vlachopoulos begeisterte das Publikum mit seinen Texten, für deren Präsentation er sich immer wieder auf den Sitzhocker an einem schlichten Stehtisch setzte und mit den Worten einleitete: „Dazu habe ich einen Text geschrieben...“ Der 31-Jährige brachte Bewegung auf die Bühne, nicht wortwörtlich, aber mit geistreichen Geschichten, pointierten Aussagen und mit seiner charmanten und spitzbübischen Art, die das Publikum auch Wörter wie „Ficken“ und „Schlampe“ verzeihen ließen. Diese brachte Vlachopoulos dabei nicht mal selbst auf die Bühne, sondern suchte noch vor der Pause eine Freiwillige, die ihn dabei unterstützen sollte.

Während der Pause fand sich Angelika, eine Zuschauerin aus der ersten Reihe, die gemeinsam mit Vlachopoulos das Stück „Sagen und Denken“ präsentierte und damit eines der Highlights des Abends auf die Bühne brachte. Während der 31-Jährige einen hochtrabenden Monolog hielt, sprach Angelika am zweiten Mikrofon aus, was dabei gedanklich im Kopf abgeht. „Ich denke an...“, begann Vlachopoulos während die Gedanken in Dauerschleife „Ficken, ficken, ficken...“ lautstark skandierten und irgendwann dann übergingen in die Forderung nach „Geld, Geld, Geld...“. Während der 31-Jährige referierte, dass es um nichts weniger als die Menschen gehe, schrien die Gedanken laut „MICH“. Beide präsentierten sich grandios und ließen das Publikum in frenetischen Applaus am Ende der Szene ausbrechen.

Die Liebe seines Lebens

Dieser wurde nur noch durch den „autobiografischen Text“ mit dem wunderbaren Titel „Die Liebe meines Lebens“ getoppt, in dem Vlachopoulos beschrieb, wie er sich in sich selbst verliebte. „Die Liebe meines Lebens? Der Schwingspiegel meines Vaters brachte die Antwort“, sagte er. „Ich liebe mich.“ Die Vorteile dieser Liebe lägen klar auf der Hand: die gleichen Interessen und wunderbarer Sex. „Es war so, als könnte ich meine Gedanken lesen“, erklärte er.

Für den Überraschungsmoment des Abends sorgte übrigens nicht der ehemalige Deutschlehrer selbst, sondern ein Herr aus dem Publikum. Bei der Frage, ob denn Lehrer im Publikum seien, hob dieser den Arm und erwies sich – Überraschung – als ehemaliger Englischlehrer des 31-Jährigen.

