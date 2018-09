Defekter Lkw mit Gefahrgut unterwegs

Philippsburg-Hambrücken.Beamte der Verkehrspolizei haben einen defekten Lastwagen mit 25 Tonnen Gefahrgut an Bord aus dem Verkehr gezogen. Sie kontrollieren den Lkw am Mittwoch gegen 8.50 Uhr auf einem Parkplatz an der Autobahn 5 nahe Hambrücken und stellten mehrere schwere Mängel an dem Fahrzeug fest.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, war der 24-jährige Fahrer auf dem Weg von Tschechien nach Bietigheim zur Abladestelle. Bei der Kontrolle des Unterbodens wurden durch die Beamten erhebliche technische Mängel an der Sattelzugmaschine und am Anhänger festgestellt. Die Warnleuchte des ABS signalisierte dem Fahrer bereits eine Fehlfunktion.

Sicherheit nicht gewährleistet

Die Bremsscheiben der dritten Achse des Aufliegers waren abgefahren. An einem Bremszylinder war durch eine gebrochene Feder, die sich ihren Weg bereits aus dem Gehäuse gesucht hatte, die Funktion beeinträchtigt. Zusammen mit einer fehlenden Steckverbindung und daher nicht funktionsfähigem ABS-Bremssystem, war die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt.

Die Mängel wurden durch einen Sachverständigen als gefährlich eingestuft. Dem 24-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er darf erst weiter, wenn die sicherheitsrelevanten Mängel in einer Fachwerkstatt behoben worden sind. pol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018