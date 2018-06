Delegation aus Thailand besucht Rollstuhlwerkstatt

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen.Der „Konvoi der Hoffnung“ mit Sitz in Oberhausen-Rheinhausen und Außenstellen in Waghäusel und Bruchsal pflegt seit 2012 eine enge Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation „RICD Wheelchair Project“, die – wie der Konvoi – eine Rollstuhlwerkstatt betreibt, und zwar in der thailändischen Großstadt Chiang Mai. Auch dort werden pro Jahr rund 2000 gebrauchte Rollstühle ausgebessert und ertüchtigt und für die individuellen Bedürfnisse von Behinderten in Thailand, Burma, Laos und Malaysia angepasst.

Die Konvoi-Mitarbeiter der Region unterstützen diese Arbeit jedes Jahr mit der Entsendung eines Schiffscontainers, voll beladen mit reparierten Rollstühlen für behinderte Kinder und Erwachsene. Dazu gibt es folgende Vereinbarung: Die Transportkosten für die Container übernimmt grundsätzlich RICD.

Nunmehr war eine hochrangige fünfköpfige Delegation des Gesundheitsministeriums von Thailand unter Leitung des dortigen Generaldirektors für Gesundheit – zusammen mit Ärzten, Therapeuten und RICD-Verantwortlichen – in der hiesigen Rollstuhlwerkstatt zu Gast, um Erfahrungen auszutauschen und die Kooperation zu vertiefen.