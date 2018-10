Den eigenen Körper lieben lernen

kreis.Die Zahl junger Menschen, die mit ihrem Körper unzufrieden sind steigt stetig und die Betroffenen werden immer jünger, das belegen neueste Studien.

Der Selbstwert spielt dabei eine große Rolle, verbunden mit Fragestellungen wie: „Wie sehr fühle ich mich in der Welt aufgehoben?“, „Wie gut finde ich mich als Person, und zwar nicht nur mein Aussehen, sondern auch meinen Charakter, das, was ich darstelle?“, „Welche Rolle nehme ich innerhalb meiner Peer-Group ein?“, „Welche Erfahrungen mache ich in der Schule oder Ausbildung?“ und „Werde ich gelobt, wertgeschätzt?“

Pädagogen eingeladen

Der 9. Präventionstag steht Kulturzentrum Tollhaus am Dienstag, 23. Oktober, zwischen 9 und 16 Uhr daher unter der Überschrift „Körperbild. Körperwahn. Körperkult.“. Das schreibt der Landkreis in einer Pressemitteilung.

Zielgruppe sind Lehrer, pädagogische Fachkräfte sowie Personen der unterschiedlichen Präventionsbereiche. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft des Landkreises Karlsruhe, der Stadt Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe. Durchgeführt wird sie von den Partnern des Karlsruher Präventionsnetzwerks, dem verschiedene Institutionen aus dem Stadt und Landkreis Karlsruhe angehören. zg

Info: Weitere Informationen unter www.karlsruher-praeventionstag.de

