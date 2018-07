Den Kreistag vor Augen

Anzeige

Bad Schönborn/Waghäusel.Beim Kreistag der Jungen Union (JU) Karlsruhe-Land in Bad Schönborn ist der Kreisvorsitzende André Jackwerth (Bild) in seinem Amt bestätigt worden. Von den 42 anwesenden Mitgliedern aus dem ganzen Landkreis votierten 41 für den 25-jährigen Waghäuseler, der damit in seine zweite Amtszeit geht, heißt es in einer Mitteilung der JU.

In seiner Bewerbungsrede nahm Jackwerth die 2019 anstehenden Kommunalwahlen ins Visier: „Wir müssen uns mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass möglichst viele junge Menschen den Sprung in die Gemeinderäte, aber auch in den Kreistag schaffen“, erklärte er. Nur so könne es gelingen, frischen Wind und junge Sichtweisen in die Kommunalpolitik vor Ort zu bringen.

Der neue Vorstand Zu stellvertretenden Kreisvorsitzenden wurden Tina Köhler (Hambrücken), Jonas Notheis (Graben-Neudorf) sowie Jan Wagner (Marxzell) gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden Linda Hauck (Waghäusel) als Pressereferentin, Sergen Aydogan (Graben-Neudorf) als Internetreferent sowie Wolfgang Falk (Ettlingen) als Mitgliederbeauftragter. Neu in ihre Ämter wurden Lilly Hummel (Bad Schönborn) als Schriftführerin, Andreas Meister (Ubstadt-Weiher) als Finanzreferent sowie Tobias Walter (Stutensee/Weingarten) gewählt. Den Vorstand ergänzen zehn Beisitzerinnen und Beisitzer.

In seinem Rechenschaftsbericht verwies Jackwerth unter anderem auf Erfolge des Kreisverbandes während der vergangenen zwei Jahre. So sei es unter anderem gelungen, dass fünf Mitglieder aus den eigenen Reihen den Einzug in den Kreisvorstand der CDU Karlsruhe-Land geschafft hätten, heißt es in der Mitteilung der Jungen Union.