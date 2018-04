Den Spaziergängern stinkt es

Anzeige

Waghäusel.Mühsam hat sie sich aus dem Komposthaufen gequält, in dem sie erst als Ei überwintert und sich dann als Made vollgefressen hatte. Der Frühling hat sie geweckt, endlich liegen die Temperaturen über zehn Grad Celsius. Die Metamorphose war kräftezehrend, jetzt hat die Schmeißfliege hunger und macht sich brummend auf den Weg. Weit tragen müssen sie ihre Flügel nicht, in der Verlängerung der Kriegsstraße hat ihr feiner Geruchssinn ein paar Pferdeäpfel ausgemacht.

Was die Schmeißfliege freut, ärgert die Spaziergänger – es stinkt ihnen gewaltig, im wahrsten Sinne des Wortes. So gingen erst kürzlich (BZ berichtete) beim Ordnungsamt mehrere Beschwerden ein, dass die Stadt Waghäusel regelmäßig die Hinterlassenschaften der Hunde anprangert, aber zu den Pferdeäpfeln schweigt. Das Ordnungsamt nahm die Kritik gerne an und wies in einer Pressemeldung darauf hin, dass auch Pferdebesitzer verpflichtet sind, die Ausscheidungen ihrer Tiere aus dem öffentlichen Verkehrsraum zu entfernen.

Besserung gelobt

Martin Zimmerer, erster Vorsitzender beim Reit-, Fahr- und Pferdezuchtverein Wiesental, gelobte Besserung: „Wir haben alle aktiven Mitglieder angesprochen und auf das Thema aufmerksam gemacht“, erklärte er auf Nachfrage unserer Zeitung. Nicht immer bekomme man es mit, wenn das Pferd Kot abwirft. „Im Galopp höre man die Pferdeäpfel nicht fallen“, entschuldigte er sich. Die Reiter seien aber angehalten, achtsam zu sein, nach dem Ausritt an Ort und Stelle des Geschehens zurückzukehren und die Hinterlassenschaften in einem Eimer aufzusammeln.