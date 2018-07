Der Bischof und die Nackten

Anzeige

Bruchsal.Eindrucksvoll und voller Entdeckungen sind die riesigen Deckenbilder in der fürstbischöflichen Residenz Schloss Bruchsal. Optische Täuschungen sind darunter – und erstaunlich viel Nacktes für das Schloss eines geistlichen Herrn. Geschaffen haben die Deckenfresken Johannes Zick und sein Sohn Januarius, zwei der führenden Maler des 18. Jahrhunderts. Bei einer Führung am Sonntag, 15. Juli, ab 15 Uhr geht der Blick ins Detail: Ein Fernglas hilft, alle Feinheiten zu entdecken.

Die Residenz in Würzburg, die großen Klöster in Oberschwaben: Johannes Zick war ein berühmter und gefragter Maler, als ihn der Fürstbischof von Speyer nach Bruchsal holte. Von 1751 bis 1759 schuf er die großen Deckenfresken in den Prunksälen. Sein Sohn Januarius arbeitete mit und malte zudem die Supraporten, die Gemälde über den Türen der fürstbischöflichen Räume der Beletage.

Geheimnisse der Bilderwelt

Über zwei Generationen prägte die Zick-Familie die malerische Ausstattung der Großbauten in Süddeutschland mit ihrem eindrucksvollen Schaffen. Die minutiöse Rekonstruktion der Deckenbilder in Schloss Bruchsal nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg hat diese barocke Bilderwelt bis ins Detail wieder auferstehen lassen.