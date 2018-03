Anzeige

Waghäusel.Die Stadt Waghäusel lässt sich ihre Musikschule etwas kosten. Für einen Imagefilm wird die Stadtkasse jetzt der Produktion mit einem Zuschuss in Höhe von 667 Euro auf die Beine helfen. Die Stadt muss das einmalig unterstützen. Das meiste der Produktionskosten stemmt die Musikschule aus ihren Rücklagen.

Nach einer kurzen Diskussion im Gremium war das Thema im Verwaltungsausschuss der Stadt Waghäusel schnell durch. Der Vorsitzende der Musikschule Waghäusel, Karl-Heinz Steffen, hatte das Projekt den Mitgliedern des Ausschusses zuvor im Detail erläutert. Sowohl Stadt wie auch Musikschule sollen davon profitieren.

Dokumentation über Inklusion

„Der Film gehört uns“, hatte eingangs Oberbürgermeister Walter Heiler dem Gremium erklärt und ließ Steffen im Ausschuss am Ratstisch direkt für die nähere Erläuterung zu Wort kommen. Zum Hintergrund: Der Landesverband der Musikschulen Baden-Württemberg lässt eine Dokumentation über Inklusion an Musikschulen erstellen. Auch an der Musikschule Waghäusel-Hambrücken wird deshalb gedreht. Die Produktionsfirma kam auf die Musikschule der Stadt mit einem verlockenden Angebot zu: Aus dem Filmmaterial ließe sich zusätzlich ein Imagefilm erstellen, hieß es.