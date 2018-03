Der Philippsburger Storch ist wieder in seinem Nest

Anzeige

Philippsburg.Vom vorbeifahrenden und vorbeibrausenden Verkehr lässt sich Meister Adebar nicht beeindrucken. Der „Philippsburger Storch“, wie er überall genannt wird, hat wieder seinen Sitz in der Nähe des Kreisels zwischen Oberhausen und Philippsburg eingenommen und bewahrt stoische Ruhe. Dort war ihm von der Stadt eigens ein neues Domizil gebaut worden, das er anfangs mit großer Skepsis beäugte.

Den Winter hatte der Storch außerhalb von Philippsburg verbracht. Wo, das weiß niemand. Unter den Storchenfreunden herrschte bis vor Kurzem noch Ungewissheit, ob der angebliche Glücksbringer wieder zurückkommt und seinen Stammplatz einnimmt. „Hurra, er ist wieder da“, freuen sich jetzt vor allem die Kinder. Einige von ihnen glauben nämlich noch daran, dass der Storch die Menschenbabys bringt.

Bis vor wenigen Jahren flogen alle vorhandenen Störche aus dem Raum Oberhausen, Rheinhausen und Philippsburg in den Süden. Anders als früher bleiben – auch in anderen Landstrichen in Deutschland – immer wieder einige Störche zurück, die im kalten Deutschland überwintern. Der Storchenzug entstand während vieler Jahrtausende als eine Verhaltensanpassung an die jahreszeitlich wechselnden klimatischen Bedingungen in Europa und Afrika, sagen Experten. Dabei ist weniger die Kälte als vielmehr die winterliche Nahrungsknappheit der Grund für die lange Reise.