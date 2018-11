Der typisch süßliche Geruch soll wieder wehen

Waghäusel.Wie in den guten alten Zeiten geht es am Wochenende in Wiesental zu. Am morgigen Sonntag, 25. November, ist das Museum im Alten Rathaus (Kirchstraße 6) von 14 bis 17 Uhr geöffnet und präsentiert zwei Sonderausstellungen.

Gezeigt wird die Herstellung von Zigarren. Vor 45 Jahren wurde in Wiesental die letzte Zigarrenfabrik geschlossen. Das ehemalige Firmengebäude in der Mannheimer Straße beherbergt heute die Firma Elektro-Mauk. Trotz der langen Zeit gibt es noch Zigarrenmacherinnen, die in dieser und in anderen Fabriken gearbeitet haben. Einige werden an diesem Tag ihre Fertigkeiten unter Beweis stellen und den Besuchern einen Blick in die Vergangenheit ermöglichen.

Viele Frauen arbeiteten in den Zigarrenfabriken, viele Männer in der Zuckerfabrik Waghäusel. Zum Thema Zuckerrübenernte wird im Museum Zuckerrübensirup hergestellt. Von der Rübe bis hin zum Sirup werden die einzelnen Vorgänge gezeigt und weitere Schritte bis zur Herstellung des fertigen Raffinade-Zuckers erklärt. Der typisch süßliche Geruch, der jahrzehntelang über ganz Waghäusel schwebte, wird dann durch das Museum ziehen.

Münztelefon mit Wählscheibe

Auch kann am Sonntag eine funktionierende historische Telefonanlage getestet werden, die seit Kurzem im Museum installiert ist. Besonders für Kinder dürfte es interessant sein, im Museum ein Münztelefon mit einer für sie ungewohnten Wählscheibe zu betätigen. Ausgestellt ist außerdem ein Handkarren der Werksfeuerwehr der Zuckerfabrik, die es bis 1974 gab. Er kam immer wieder bei Bränden zum Einsatz. wr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.11.2018