Detektivin mit Biss

Waghäusel.Gemeinsam auf der Jagd nach dem Nussdieb: Am Dienstag, 24. April geht das Puppentheater Kolibri ab 15 Uhr in der Stadbibliothek Waghäusel auf die Suche. „Die mutige Mäusedetektivin“ ist ein Kinderkrimi von Autor Ulf Nilsson. In der Geschichte treibt in einem verschneiten Wald ein Nüssedieb sein Unwesen. Aufgelöst eilt ein Eichhörnchen auf die Polizeistation und bittet Kommissar Gordon um Hilfe. Kommissar Gordon ist zwar brillant, aber auch schon sehr alt. Nun steht er im eiskalten Schnee und bewacht den Tatort und irgendwann schläft er sogar ein.

Von einem Geräusch aufgeschreckt, entdeckt er eine Maus, die sich mit einer Nuss davonschleichen will. Ob sie wohl der gesuchte Dieb ist? Schon bald ist Gordon von ihrem Spürsinn und ihrem Tatendrang beeindruckt. So eine pfiffige Assistentin, die noch dazu schnell laufen kann, wäre für einen müden Kommissar doch genau richtig. Gemeinsam versuchen sie, das Rätsel zu lösen. Etliche Tiere kommen in Frage und sie beschließen, dem Dieb eine Falle zu stellen. zg