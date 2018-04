DFB verlegt KSC gegen Zwickau

Anzeige

Zwickau.Eine Großdemonstrationslage am Samstag, 21. und Sonntag, 22. April hat für eine Verlegung des Drittliga-Spiels FSV Zwickau gegen Karlsruher SC gesorgt. Wie die Clubs am gestrigen Donnerstag bekannt gaben, wird die Partie nun am Montag, 23. April, 18.30 Uhr angepfiffen. Ursprünglich sollte zwei Tage früher gespielt werden. Die Verlegung durch den DFB kam auf Ersuchen der Landespolizei Sachsen zustande, die die Demonstration mit absichern muss. Beide Vereine hatten sich gegen eine Verlegung ausgesprochen.

„Der neue Spieltermin wird für viele nicht machbar sein. Die Verlegung bedauern wir sehr, gerade in der jetzigen Phase der Saison“, sagte KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer laut Vereinsmitteilung. Tickets behalten ihre Gültigkeit, können aber auch zurück gegeben werden. dpa