Die Beste am Boden

Waghäusel/Essen.Die 14-jährige Muriel Klumpp vom TSV Wiesental belegte am 17. März beim international besetzten Pre-Olympic-Youth-Cup in Essen in ihrer Altersklasse den zweiten Platz. Mit 45,35 Punkten blieb sie hinter der gleichaltrigen Alina Stepanova aus Russland, die es an den vier Geräten auf 50,05 Punkte brachte. Den dritten Platz erturnte sich Alina Gidt von der TSG Haßloch, die auf 41,45 Punkte kam.

Die amtierende Deutsche Jugendvizemeisterin Muriel Klumpp, die 27 Stunden pro Woche am Bundesleistungszentrum in Mannheim trainiert und für die TG Mannheim in der Bundesliga turnt, zeigte am Boden mit 12,55 Punkten die mit Abstand beste Übung aller Turnerinnen. Am Sprung kam die Wiesentalerin in Essen auf 12,45 und auf dem Schwebebalken auf 11 Punkte.

Jugendmeisterschaften im April

Ihre schwächste Übung zeigte Muriel Klumpp beim Turnier des Rheinischen Turner-Bundes auf dem Stufenbarren, wo sie nur auf 9,35 Punkte kam. Bereits am kommenden Samstag, 24. März findet in Waging am See der zweite Bundesliga-Wettkampftag statt. Dort wird die 14-Jährige ebenso an die Geräte gehen wie bei den Deutschen Jugendmeisterschaften, die am 28./29. April in Unterföhring stattfinden werden. klu