„Die Dosierung ist sehr wichtig“

Kremer: 20 Prozent der Bienen sterben im Winter durch die Milbe oder andere Krankheiten. Dieses Problem ist aber nicht neu. Etwa vor 30 Jahren ist die Milbe von Asien zu uns gekommen und hat sich hier seitdem ausgebreitet. Wenn eine Biene von ihr befallen ist, können wir sie letztlich nur mit einer natürlichen Säure behandeln. Dabei ist die Dosierung sehr wichtig: zu viel schadet der Biene, zu wenig erzielt überhaupt keinen Effekt. Dabei muss ein Imker ein gutes Händchen haben.

Wie können Bürger dazu beitragen?

Kremer: Am besten ist es, wenn Menschen in ihren Gärten nicht nur Gras wachsen lassen, sondern bewusst blühende Pflanzen säen. Insekten finden dort dann ihre Nahrung – und natürlich auch die Biene. Auch die Stadt hat in den vergangenen Monaten mehr Bäume gepflanzt. So gibt es auch ein paar Völker, die dort leben können. nina/(Bild: Privat)

