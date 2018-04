Anzeige

Darunter auch Muriel Klumpp vom TSV Wiesental und Sidney Hayn vom TV Knielingen, die samstags ab 16.40 Uhr in der Altersklasse (AK) bis 15 Jahre an die Geräte gehen werden. Wettkampfbeginn ist am Samstag, 7. April, um 12 Uhr mit der AK zwölf und 14. Die Altersklassen der bis 13-, 15- und über 16-jährigen Kunstturnerinnen werden samstags ab 16.40 Uhr um die Pokale wetteifern.

Fortgesetzt werden die Wettkämpfe am Sonntag um 8.45 Uhr mit dem Einmarsch der Sieben- und Elfjährigen, ehe ab 12.40 Uhr die Neun- und Zehnjährigen an die Geräte gehen werden. Unterstützt werden die Baden Open durch die Ergo Generalvertretung Metzger und Klumpp, die Sieggelder von tausend Euro ausgelobt hat. klu

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.04.2018