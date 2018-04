Die Flucht vor dem Klima

Anzeige

Karlsruhe.„Regen – Stürme – Dürre“ lautet der Titel eines Vortrags von Prof. Dr. Dieter Prinz beim nächsten Sonntagscafé, das am 15. April ab 11 Uhr den Klimawandel behandelt. Wie die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung schreibt lädt der Aktionskreis Sonntagscafé dazu in das Internationale Begegnungszentrum (Kaiserallee 12 d, Großer Saal) ein. Die Einrichtung unterstützt wie das städtische Seniorenbüro/Pflegestützpunkt Karlsruhe die Veranstaltungsreihe.

Anhand von zahlreichen Beispielen und viel Bildmaterial beantwortet Prinz in seinem Vortrag die Frage nach den hier spürbaren Auswirkungen des Klimawandels in naher wie ferner Zukunft. Auch andere, teils existenziell betroffene Regionen und das damit zunehmende Thema Klimaflucht stellt er dar. Er zeigt zudem auf, was seiner Meinung nach jetzt und künftig geschehen muss, um gegenzusteuern.

20 Jahre Hochschullehrer am KIT

Der Referent war 20 Jahre als Hochschullehrer am heutigen Karlsruher Institut für Technologie tätig und berät die deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Speziell – auf Basis seiner entsprechenden fachlichen Schwerpunkte – zur Anpassung des Wasser-Sektors der arabischen Länder an den Klimawandel.