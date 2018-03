Anzeige

Sollte es zu Fahrverboten kommen, werden Millionen Dieselfahrer erwägen, ihre Wagen zu verkaufen. Dauert es nicht Jahre, bis die Hersteller neue, wirklich saubere Diesel-Modelle in ausreichender Zahl anbieten können?

Koch: Mit fast allen Euro-6 Fahrzeugen, die es seit 2014 gibt, werden nach einem Update Emissionswerte auf der Straße von 200 bis 300 Milligramm pro Kilometer erreichbar sein. Bereits damit liegt der Pkw-Dieselbeitrag zum Immissionswert am Stuttgarter Neckartor unmittelbar an der Straße nur noch bei etwa 15 Millionstel Gramm pro Kubikmeter Luft. Der Grenzwert beträgt 40 Millionstel Gramm. Diese Konzentration verursacht eine Kerze in einem Zimmer nach 15 Minuten. Und die neuesten Pkw, die die Euro-Norm 6d temp einhalten, kommen jetzt nach und nach heraus. Die Technik ist erst seit etwa zwei Jahren auf dem Markt.

Von deutschen Herstellern gibt es bisher kaum Modelle, die der neuen Euro-Norm 6d genügen. Dauert der Umstieg nicht zu lange, um die Technik attraktiv zu halten?

Koch: Die Technologie gibt es seit 2016 zu kaufen. Der für die Zertifizierung notwendige Gesetzestext wurde erst im Juli 2017 verabschiedet. Bei einer seriösen Durchführung des Verfahrens der Genehmigung inklusive Erprobung ist ein halbes Jahr nicht zu unterbieten. Die gute Technik ist schon da, nicht alle Fahrzeuge haben schon das Label Euro 6d temp, jedoch kann bereits jeder überarbeitete Diesel mit SCR-Katalysator empfohlen werden. Unabhängig von der Immissionssituation scheint es mir in jedem Fall keine gute Lösung zu sein, Autofahrern mit vier Jahre alten Pkw den Weg in die Stadt zu versperren.

Die Technik für die zusätzliche Stickoxid-Reinigung kostet über 1000 Euro. Lohnt sich das noch bei Kleinwagen?

Koch: Im Segment der Kleinwagen, bei Typen wie Twingo und Corsa, wird sich der Diesel natürlich kaum noch rechnen. Ab der Kompaktklasse aufwärts, sowie in der Mittel- und Oberklasse, spielt der höhere Preis der Abgasreinigung jedoch eine abnehmende Rolle. Weil die Diesel-Technologie grundsätzlich hervorragend ist, werden vor allem Vielfahrer sie weiter nutzen – auch in großem Stil.

Was ist das Tolle daran?

Koch: Ein Lkw-Diesel hat einen realen Wirkungsgrad von 45 Prozent, ein typisches Kohlekraftwerk liegt unter 40 Prozent. Pkw-Dieselmotoren verursachen 15 bis 20 Prozent weniger klimaschädliches Kohlendioxid als vergleichbare Ottomotoren. Die niedrigeren Betriebskosten machen sich umso deutlicher bemerkbar, je länger die gefahrenen Strecken oder je schwerer die Lasten sind.

Wie VW-Vorstand Matthias Müller könnten auch andere Manager auf die Idee kommen, dass sich Investitionen in Diesel vielleicht nicht mehr lohnen, und das Geld in die Elektromobilität stecken. Damit würden die Unternehmen einen neuen Markt erobern, anstatt einen alten zu verteidigen.

Koch: Wir werden künftig eine Bandbreite an Lösungen nutzen. Hybrid-Fahrzeuge mit kombiniertem Elektro-Benzin-Antrieb haben ebenso eine Berechtigung wie Diesel-Hybrid, Diesel und Elektro-Autos. Wir sollten aufhören, nur eine Technik gut und die andere schlecht zu finden. cb/Bild: Behrendt/KIT

