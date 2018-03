Die Jugend kommt zum Zug

Anzeige

Die Schulsozialarbeiterinnen, die das Konzept mitentwickelt hatten, legten vor dem Gremium dar, warum es aus ihrer Sicht so wichtig ist, die Kinder und Jugendlichen in die Kommunalpolitik miteinzubinden. Aber: Die sind heutzutage andererseits auch in ihrer Zeit sehr begrenzt und haben auch andere Interessen in ihrer Freizeit – zum Beispiel Sport. Der trägt schließlich und nicht unwesentlich zur Entwicklung Heranwachsender bei. CDU-Gemeinderat Jörg Knebel stellte aber im Ausschuss des Gemeinderates erneut die Einrichtung einer Jugenddelegation in Frage, da mit dem Jugendforum bereits eine Einrichtung geschaffen sei. Köpfe schüttelten sich im kleinen Sitzungssaal der Stadt Waghäusel. Oberbürgermeister Heiler (SPD) lehnte sich mit entspannter Mimik zurück. Bürgermeister Thomas Deuschle (CDU) zeigte dann die Sachlage erneut auf. Fassung behalten, heißt es in solchen Momenten. Hilbert und Hansen hatten zuvor für das Konzept und für die Jugenddelegation in Waghäusel geworben. Beherzt zeigten sie mit ihren Aussagen auf, wie viel Herzblut der Pädagoginnen und auch der Schulleiter in dieser Konzeption steckt.

„Im Mai 2017 haben wir damit begonnen“, schildert Hilbert den Werdegang des Konzeptes. Seit Februar 2016 besteht in Waghäusel eine Jugendbeteiligung. Sie folgte damit einem Landesgesetz. Seither trafen sich Jugendliche, Fraktionsmitglieder, das Team des städtischen Jugendzentrums und die Schulsozialarbeiter.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.03.2018