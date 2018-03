Die Lösung gegen Staus?

Anzeige

Karlsruhe.Zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage „24-Stunden-Baustellen auf Bundesautobahnen“ erklärt der FDP-Bundestagsabgeordnete Christian Jung (Karlsruhe-Land), der für die Freien Demokraten Berichterstatter für den Bundesverkehrswegeplan 2030 ist, in einer Pressemitteilung: „Baden-Württemberg ist leider zu einem Stauland geworden, was vor allem unserer Wirtschaft und den Pendlern schadet.

Der grüne Verkehrsminister Winfried Hermann sollte bei Autobahn-Baustellen nicht nur bei Fahrbahnerneuerungen mehr auf das Instrument der 24-Stunden-Baustellen und die bessere Ausnützung von Helligkeit in den Sommermonaten setzen.“

Fehlplanung korrigieren

Momentan sind in Bayern 26 24-Stunden-Baustellen aktiv – in Baden-Württemberg nur eine. Der Bund müsse Hermann deshalb insgesamt bei seinen Planungen mehr auf die Finger schauen und Fehlplanungen korrigieren. „Denn die Verkehrsprobleme im Südwesten lösen wir nicht durch die Konzentration von Planungsaktivitäten auf Fahrradschnellwege. Wir brauchen insgesamt mehr baureife Verkehrsprojekte in Baden-Württemberg“, ist sich Jung sicher.