Die neuen Herzdamen werden vorgestellt

Anna II. und Stephanie I. (r.) sind die bisherigen Herzdamen? © Klumpp

Waghäusel-Wiesental.Traditionell eröffnet der Kienholzclub (KHC) Wiesental am „Elften im Elften“ mit einem Schlachtfest die neue Fast-nachtskampagne. Am Sonntag, 11. November, um 11.11 Uhr, werden die KHC-Aktivisten mit ihrem Kommandanten Tobias Kolb und den Ehrenkienholzleuten sowie den Herzdamen vom Vereinsheim des FV 1912 in die benachbarte Wagbachhalle marschieren. Dort wird im Foyer dann nicht nur die „Fünfte Jahreszeit“ offiziell eröffnet, sondern auch der neue Jahresorden vorgestellt sowie die beiden Herzdamen für die Kampagne 2018/19 proklamiert.

Danach feiert die fastnachtsfreudige Bevölkerung von Waghäusel zusammen mit Vertretern benachbarter Karnevalsvereine mit Wellfleisch und Hausmacher den Beginn der närrischen Zeit. Für Stimmung werden die „Töne Bruhrains“ sorgen.

Gespannt dürfen die Besucher sein, wer die Nachfolge von Anna II. und Stephanie I. als Herzdamen für die Kampagne 2018/19 antreten wird. Hausmacher Wurstwaren wie frische Bratwürste, Leber- und Blutwurst sowie Schwartenmagen können – erstmals auch als Dosenwurst – bei Wilfried Vogel unter Telefon 07254/39 87 oder E-Mail info@ khcwiesental.de vorbestellt werden.

Die Vorliebe der Narren für die Zahl Elf ist übrigens bis heute nicht eindeutig geklärt, lässt sich aber bereits auf das 14. Jahrhundert zurückführen. Am 11. November 1391 hatte Graf Adolf I. von Kleve in der niederrheinischen Stadt den Narren-Orden von Kleve gegründet und die Urkunde an elfter Stelle unterschrieben. Zugleich wurde festgeschrieben, dass sich die Mitglieder alljährlich zu einem elftägigen feuchtfröhlichen Beisammensein treffen sollen.

Für die Gleichheit oder teuflisch?

Nach den Vorstellungen des Mittelalters ist die Elf eine teuflische Zahl der Maßlosigkeit, die nicht mehr „mit den Händen fassbar“ sei und nach den zehn Geboten Gottes käme. Bei der Wiederbelebung des Kölner Karnevals Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die Elf zum Symbol dafür, dass unter der Narrenkappe alle Menschen gleichberechtigt sind – sozusagen „eins neben eins“.

Unter dem Einfluss der Französischen Revolution von 1789 wurde die Elf auch als eine Zusammenfassung der Forderungen des französischen Bürgertums verstanden: „E“ wie egalité, „L“ wie liberté und „F“ wie fraternité (Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit).

Sicher ist, dass der „Elfte im Elften“ seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Art Vorbeginn des Karnevals ist und die Eröffnung der Kampagne darstellt. Nach einer anderen Deutung ist der 11. November der Tag, an dem in früheren Zeiten die landwirtschaftlichen Betriebe bis zum nächsten Frühjahr ihre Feldarbeit einstellten.

Die Knechte und Mägde auf den Höfen bekamen an diesem Tag den Lohn für ihre Arbeit ausgezahlt und feierten mit dem Geld ein großes Fest. Die einfachste Erklärung für die Vorliebe der Narren zur Zahl Elf ist jedoch, dass die Elf eine „Schnapszahl“ sei und ihr häufiges Vorkommen am „Elften im Elften“ um 11.11 Uhr gebührend gefeiert werden müsse. So wie am Sonntag, dem 11. November, im Foyer der Wiesentaler Wagbachhalle. klu

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018