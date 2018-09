„Die Neugestaltung ist uns gut gelungen“

Waghäusel.In manchen Ecken wird noch gesägt, gehämmert und eingeräumt. Bis zur Neueröffnung des Globus Baumarkts in der Hambrücker Landstraße 7-9 am morgigen Samstag um 10 Uhr gilt es noch, die letzten Feinheiten zu erledigen. „Der größte Lärm ist zum Glück vorbei. Manchmal konnte man es hier kaum aushalten. Aber es musste sein, die letzte Modernisierung ist zehn Jahre her und seitdem hat sich einiges

...