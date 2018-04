Die „Pusteblume“ ist 50 Jahre alt

Anzeige

Philippsburg-Huttenheim.50 Huttenheimer Jahrgänge feiern in diesem Frühjahr das 50-jährige Bestehen „ihres“ zwischen 1968 und 2018 besuchten Kindergartens. Im Juni oder Juli solle es zu diesem Anlass ein Hoffest geben. Als vor einem halben Jahrhundert das alte Gebäude einem Fast-Neubau weichen musste, war das kleine Huttenheim mit knapp über 2000 Einwohnern noch eine selbstständige Gemeinde – weit weg von dem Gedanken an eine Eingliederung nach Philippsburg.

Den alten Vorgänger-Kindergarten in gemeindlicher Trägerschaft – nördlich der Kirche gelegen – leiteten, wie damals in der Region üblich, Ordensschwestern. Ihre Wohnungen befanden sich im oberen Stockwerk des Gebäudes. Im Erdgeschoß spielte sich die Kinderbetreuung ab. Ein einziger großer Raum, dem sich ein kleines Zimmer als Schlafgelegenheit für die Zwei- und Dreijährigen anschloss, machte den eigentlichen Kindergarten aus.

Neue Standards gefordert

Hatte früher die Einrichtung eher den Charakter einer „Bewahranstalt“, so änderte sich in den 60er Jahren die Zielsetzung: Im Vordergrund stand nunmehr eine intensive Vorbereitung und Hinführung zum späteren Schuleintritt, was unter dem Begriff „Vorschulerziehung“ vonstatten ging. Neue Kindergarten-Richtlinien veränderten nachhaltig die Form des herkömmlichen Erziehungsstils. In Huttenheim waren die Voraussetzungen, diesen geänderten Belangen Rechnung zu tragen, in der veralteten Einrichtung nicht gegeben. Auch in gesundheitlicher und hygienischer Hinsicht mussten neue Standards erfüllt werden. Deshalb suchte der damalige Bürgermeister Hubert Heil mit seinem Gemeinderat eine Lösung. Als geeignetes Objekt bot sich die ehemalige Volksschule in der Waldstraße an. Doch die Gegebenheiten erwiesen sich schwieriger als zunächst gedacht. Vorhandene Bauteile konnten nur in begrenztem Umfang verwendet werden, was zu allerlei Kompromissen in Bauform und Grundriss führte. So musste das komplette Gebäude bis auf die Sockelhöhe abgetragen werden. Zum Haupthaus kam ein neuer Trakt, so dass ein Winkelbau entstand. Insgesamt gab es vier Gruppenräume, ein Büro, ein Sprechzimmer, die Küche und ein Waschraum, plus Toiletten. Das Obergeschoss diente als Wohnung für die Ordensschwestern.