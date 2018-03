Die Rettung der Streuobstwiesen

Anzeige

Die Audi Stiftung für Umwelt GmbH konnte als Förderer für das Projekt gewonnen werden, das im Sommer 2018 an den Start geht und auf drei Jahre ausgelegt ist. Ziel ist es, die noch vorhandenen Streuobstbestände unter Nutzung moderner Geo-Technologien (unter anderem Drohneneinsatz, Web-GIS) zu erfassen, zu bewerten und in einem Streuobstwiesenkataster abzubilden. Darauf aufbauend werden nachhaltige und zielgerichtete Bildungs- und Aktivierungsmaßnahmen (unter anderem Citizen Science, Streuobstpatenschaften) entwickelt, um die Bevölkerung vor Ort in Pflege, Erhalt und Aufwertung der Bestände einzubinden. Dabei sollen selbstverständlich auch jüngere Menschen angesprochen werden.

Um das Projekt vorzustellen und auf kommende Aktionen wie beispielsweise Drohneneinsätze in der freien Landschaft hinzuweisen, wird es eine öffentliche Informationsveranstaltung in Bad Schönborn geben. Die Veranstaltung findet am Mittwoch 11.April, 18.15 Uhr im Rathaus im Ortsteil Mingolsheim, Friedrichstr. 67, Sitzungssaal des Gemeinderats im zweiten Obergeschoss statt. Die Projektpartner laden Interessierte zu dieser Veranstaltung ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es bei Thomas Kuppinger unter 0721/936-87010 oderLEV@landratsamt-karlsruhe.de). zg

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.03.2018