Die Schönheit der Natur abgelichtet

Bruchsal-Untergrombach.35 Jahre Verein für Umwelt- und Naturschutz Untergrombach: Seit der Gründung 1983 konnten zahlreiche Biotope geschaffen und erhalten werden, große Flächen mit wertvollen Pflanzenbeständen sind durch Erwerb oder Schenkungen in den Besitz des Vereins übergegangen. Das schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Jahr für Jahr organisieren die Mitglieder den Schutz der Amphibienwanderung über die Bundesstraße 3, an der entlang durch die Naturschützer auch eine der bundesweit ersten privat finanzierten dauerhaften Leiteinrichtungen für Frösche, Kröten und Molche errichtet wurde.

Aus Anlass seines Jubiläums hat der Verein nun einen Bilderkalender mit Drei-Jahres-Kalendarium für die Jahre 2019 bis 2021 veröffentlicht. Enthalten sind über zwei Dutzend Naturaufnahmen aus Untergrombach, Landschaftsbilder ebenso wie seltene Tier- und Pflanzenarten in den Naturschutzgebieten. Die Fotografien wurden im Rahmen eines vom Umweltschutzverein ausgeschriebenen öffentlichen Wettbewerbs eingereicht.

Vielfalt vor der Haustüre

Im Begleittext zum Kalender heißt es: „Die mehr als zwei Dutzend Aufnahmen, die aus einer großen Zahl an Einsendungen ausgewählt wurden, zeigen genau das, wofür wir seit nunmehr mehreren Jahrzehnten in unserem Verein arbeiten: Den Reichtum und die Anmut der ökologischen Vielfalt vor unserer Haustüre – nicht irgendwo in der Welt, sondern genau hier in Untergrombach.“

Für seine ehrenamtliche Arbeit ist der Verein für Umwelt- und Naturschutz bisher mehrfach mit lokalen, regionalen und baden-württembergischen Umweltpreisen ausgezeichnet worden. So erhielt die Jugendgruppe „Rübenbande“ für ihr Engagement sowohl den Globus-Umweltpreis als auch – hauptsächlich für das Projekt „Drei Biotope aus Stein“ – den Umweltpreis des Landkreises Karlsruhe.

Dieser und der Umweltpreis der Stadt Bruchsal wurden dem Verein außerdem für seine Tatenkraft in der Landschaftspflege mehrfach anerkannt, insbesondere für die Erhaltung der artenreichen Halbtrockenrasen am Michaelsberg und am Habichtsbuckel sowie im Feuchtgebiet Eisweiher. Als Anerkennung für die Arbeit mit straffälligen Jugendlichen bekam der Verein die Auszeichnung durch Ministerpräsident Erwin Teufel im Jahr 1994, der den Verein für die „vorbildliche kommunale Bürgeraktion in Baden-Württemberg“ würdigte.

Für die Gesamtleistung des Vereins im Bereich der Landschafts- und Biotoppflege konnte der Vorstand schließlich im Jahr 2001 von der damaligen Ministerin für Ernährung und ländlichen Raum, Gerdi Staiblin, im Neuen Schloss Stuttgart den Landesnaturschutzpreis entgegennehmen. Es handelt sich dabei um die höchste Auszeichnung, die in Baden-Württemberg für ehrenamtliche ökologische Arbeit verliehen wird. zg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018