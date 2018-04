Die sozialen Medien fest im Griff

Anzeige

Karlsruhe.Wie beherrsche ich die sozialen Medien richtig? Dieser Frage ist Ute Klingelhöfer (Bild), Content Strateg sowie Geschäftsführerin und Quartiersleiterin der Karlsruhe Digital Media Women, im Landratsamt Karlsruhe während der Politikseminarreihe auf den Grund gegangen.

Wie der Landkreis Karlsruhe in einer Pressemitteilung schreibt, erklärte sie während des Vortrags „Überleben in der digitalen Informationsflut – so beherrsche ich die sozialen Medien, nicht sie mich“, wie bedeutsam es sei, mit den Informationen richtig umzugehen, und den Fokus auf die wichtigen Dinge zu lenken.

Gerade für Akteurinnen, die in der Kommunalpolitik oder anderen Ehrenämtern aktiv sind, sei dies besonders hilfreich. „Digitaler Burnout“ sei ein Modebegriff, der den Zeitgeist widerspiegele. Längst könne nicht mehr jeder der aktuellen Informationsflut, die insbesondere über soziale Medien auf die Menschen einprasselt, standhalten.