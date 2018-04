Die Ziele der Nachhaltigkeit

Solaranlagen sollen besonders in der Wirtschaft zur Nachhaltigkeit beitragen. Wirsol will den CO-Fußabdruck der Unternehmen reduzieren. © dpa

Waghäusel.Nachhaltig wirtschaftende Unternehmen bringen die Energiewende in Deutschland maßgeblich voran. Wie der Energiedienstleister Wirsol in einer Pressemitteilung schreibt, spielen dabei Photovoltaik-Großdachanlagen für Industrie- und Gewerbebetriebe eine wichtige Rolle. Rund 74 Prozent der befragten mittelständischen Unternehmen halten die Stromerzeugung aus Sonnenenergie in Deutschland für

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3270 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.04.2018