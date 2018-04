Dieb erbeutet Uhren und Bargeld

Anzeige

Karlsruhe.Uhren und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro hat ein Einbrecher aus einem Tresor in einem Einfamilienhaus in der Wutachstraße in Graben erbeutet.

Nach Angaben der Polizei verschaffte sich der Unbekannte zwischen Mittwoch, 20 Uhr und gestern, 2.45 Uhr gewaltsam Zutritt über die Kellertür in das Wohnhaus. Systematisch durchsuchte er sämtliche Räume und öffnete dabei Schränke sowie Schubladen. Mit seiner Beute flüchtete er schließlich wieder durch die Kellertür. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer in dieser Nacht etwas von diesem Vorfall mitbekommen hat, soll sich unter der Nummer 07256/9 32 60 melden. pol