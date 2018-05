Dieb gibt Bargeld bei Beamten zurück

Anzeige

Karlsruhe.Ein 31-Jähriger hat das gestohlene Geld einer bislang unbekannten Frau wieder bei der Polizei abgegeben. Wie die Beamten mitteilten, fuhr der Mann am Montag gegen 10 Uhr mit der Straßenbahn Linie 4 in Richtung Stadtmitte. Die Frau saß mit in der Bahn und vergaß ihre Handtasche auf dem Sitzplatz, als sie aussteigen wollte.

Der 31-Jährige steckte die Tasche in seinen Rucksack und nahm 75 Euro aus der Geldbörse. Den Rucksack forderte die Frau zurück, das Geld hatte der Mann immer noch bei sich. Später meldete er sich bei der Polizei. Die etwa 40 Jahre alte und englischsprechende Frau soll sich bei der Polizei unter 0721/96 71 80 melden. pol