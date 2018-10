Dieb im ECE-Center festgenommen

Karlsruhe.Ein 39-Jähriger ist in einem Bekleidungsgeschäft im ECE-Center beim Diebstahl erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte er bereits einige Kleidungsstücke in seiner präparierten Diebestasche verstaut, als der Ladendetektiv ihn am Dienstag, gegen 19 Uhr, ansprach und festhielt.

Ein Polizist, der privat unterwegs war, bemerkte den Streit und kam dem Detektiv zu Hilfe. Der 39-Jährige setzte sich so heftig zur Wehr, dass ein weiterer Sicherheitsbediensteter gerufen wurde. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte der aggressive Mann nur mit Mühe festgehalten werden. Bei weiterer Überprüfung des Wohnsitzlosen stellte sich heraus, dass er bereits wegen eines ähnliches Deliktes auffällig und zur Festnahme ausgeschrieben war. pol

