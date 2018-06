Diebe stehlen Frau 20 000 Euro

Anzeige

Karlsruhe.Eine 83-jährige Dame ist bereits am Montag von mindestens zwei bislang unbekannten Frauen durch einen Trickdiebstahl um Schmuck und ihre Ersparnisse gebracht worden. Das teilte die Polizei gestern mit. Das Duo erlangte unter einem Vorwand gegen 11.15 Uhr Zutritt in die in der Kaiserallee gelegene Wohnung der Frau.

Eine der Täterinnen lenkte die Wohnungsbesitzerin ab. In dieser Zeit räumte ihre Begleitung den Tresor der 83-Jährigen leer, indem sich Schmuck und Ersparnisse von mehr als 20 000 Euro befanden. Eine Tatverdächtige soll etwa 30 Jahre alt, zwischen 1,55 und 1,60 Meter groß und dunkelhaarig sein. Sie war mit einem dunklen gemusterten T-Shirt und Jeanshosen bekleidet. Ferner trug sie einen weißen Strohhut mit hellblauem Band. Die zweite Frau war etwa im gleichen Alter und 1,75 bis 1,80 Meter groß. Sie hatte ihre braunen Haare zu einem Zopf gebunden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 0721/9 39 46 11 entgegen. pol