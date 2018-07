Diebin flüchtet betrunken

Anzeige

Karlsruhe.Eine 33 Jahre alte Frau hat einer 64-Jährigen den Geldbeutel aus der Tasche geklaut und ist dann mit ihren zwei Kleinkindern im Wagen betrunken gegen mehrere Autos und einen Zaun gefahren. Wie die Polizei mitteilte, hat die Frau außerdem keinen Führerschein. Die 33-Jährige hat nach Angaben der Beamten am Mittwoch gegen 20.15 Uhr bei einer am Karlsruher Werderplatz gelegenen Gaststätte mehrere Gäste angesprochen, um sich den Weg erklären zu lassen. Wohl unter diesem Vorwand griff sie in die Handtasche einer 64-Jährigen und zog deren Geldbörse heraus.

Ein Zeuge stellte die Frau sowie deren Begleiter zur Rede. Allerdings flüchtete die 33-Jährige zu ihrem Fahrzeug, wo sich auch ihre beiden Kleinkinder befanden, und fuhr los – obwohl sich der Zeuge in den Weg stellte. Der Mann musste schließlich zur Seite springen, um nicht umgefahren zu werden, wurde aber noch vom Stoßfänger des Pkw gestreift.

Etwa ein Promille im Blut

Wenig später touchierte die mutmaßliche Diebin in der Marienstraße einen Zaun sowie zwei geparkte Autos und setzt ihre Fahrt fort.