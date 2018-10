Digital Hub startet jetzt

Karlsruhe/Bruchsal.Mit einem Zuschuss des Landes in Höhe von rund einer Million Euro ist das Projekt „Digital Hub Region Bruchsal“ als eines von zehn Digitalisierungszentren in Baden-Württemberg gestartet. Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut übergab den Förderbescheid am Donnerstag in Karlsruhe.

Im Sinne von „Open Innovation“ entsteht mit dem Digital Hub in Bruchsal eine Anlaufstelle, um die Kooperation von etablierten Unternehmen mit Start-ups und weiteren Akteuren zu unterstützen. Ab April 2019 wird es dort Gründerbüros, Tüftlergaragen und eine offen zugängliche High-Tech-Werkstatt mit gemeinsam nutzbaren Maschinen geben. So können Prototypen schnell Form annehmen und getestet werden.

Wagnis als Chance sehen

„Noch immer gibt es in Baden-Württemberg zu viele, vor allem kleine und mittlere Unternehmen, die sich beim digitalen Wandel eher zögerlich verhalten“, sagte Hoffmeister-Krauth bei der Übergabe des Förderbescheids. „In dieser Zeit großer Transformationen müssen wir Wagnis aber wieder viel mehr als Chance begreifen. Mit dem Digital Hub unterstützen wir gezielt gerade diese Unternehmen bei digitalen Innovationen und bringen damit die Digitalisierung in der Region insgesamt voran“.

Am Mittwoch, 14. November, startet das Projekt mit einer Auftaktveranstaltung, zu der alle interessierten Unternehmen und Institutionen eingeladen sind. Von 16 bis 19 Uhr geht es im Konferenzbereich des TRIWO Technopark Bruchsal darum, wie Unternehmen vom Digital Hub profitieren beziehungsweise ihre Kompetenzen einbringen können. Die Teilnahme ist kostenfrei. zg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018