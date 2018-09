Disput über Standort für Sportpark

Waghäusel.Gegenstand der Beratungen im Gemeinderat war erneut die Realisierung eines Jugendsportparks mit Basketball- und Volleyballfeld, Skaterpark und sogenannter „Work-out-Zone“ für die Fitness. Zuletzt konnte sich der Rat für keinen der beiden Standorte in Wiesental entscheiden. Zur Auswahl stehen das Wäldchen zwischen Wagbachhalle, Jugendzentrum und TVE-Gelände oder ein Gelände neben der Tennishalle. Die Entscheidung zum Aufstellungsbeschluss am Standort Tennishalle endete mit einem Patt.

Nun bietet ein zwischenzeitlich aufgelegtes Förderprogramm des Bundes die Möglichkeit, für den Standort vor dem Jugendzentrum im Zusammenhang mit der notwendigen Dachsanierung der Wagbachhalle einen Zuschuss von 45 Prozent zu bekommen. Da die Projektvorschläge relativ kurzfristig einzureichen waren, müsse nun erneut ein Beschluss zum Standort gefasst werden. Seitens der Verwaltung wurde der Projektantrag für die „Flachdachsanierung der Wagbachhalle und Außenflächenerweiterung als Spiel- und Sportpark“ gestellt.

„Aufgrund der bereits bestehenden Dachundichtigkeiten in der Wagbachhalle mit einer Sanierungsfläche von zirka 4000 Quadratmetern und einem hohen Investitionsvolumen von etwa 3,85 Millionen Euro ist die Dachsanierung mittelfristig unumgänglich. Beide Vorhaben konnten im Rahmen der Zielvorgabe der Förderung nur unisono angemeldet werden“, war der Sitzungsvorlage zu entnehmen.

Vor den Kopf gestoßen

Nach den bisherigen Annahmen wird der Jugendsportpark mit 300 000 bis 400 000 Euro veranschlagt. Daher sei er bereit, erklärte Oberbürgermeister Walter Heiler, von seiner bisherigen Präferenz für den Standort Tennishalle abzurücken, sollte die Förderung genehmigt werden. Dem wollte die SPD-Fraktion nicht folgen, da die Arbeitsgruppe des Jugendforums sich eindeutig für die Tennishalle entschieden habe, so Susanne Woll in der Stellungnahme. Die Jugendlichen hätten reichlich Zeit und Arbeit in die Standortentscheidung investiert und daher solle deren Entscheidung auch respektiert werden. Man könne die Jugendlichen nicht zur Mit- und Zusammenarbeit auffordern und sie dann vor den Kopf stoßen, appellierte Woll.

Die Fraktion Neues Engagement für Waghäusel (NEW) sei an einer Realisierung des Projekts interessiert. Mit Blick auf die eventuell mögliche Förderung könne aber von der bisherigen Entscheidung für den Platz neben der Tennishalle abgewichen werden, erklärte Pierre Marcel Kreuzer. Dem schlossen sich die Freien Wähler und auch die Junge Liste an. Die CDU-Fraktion war bereits im Vorfeld für den Standort Wagbachhalle und die unmittelbare Nähe zum Jugendzentrum.

Den unterschwelligen Emotionen wollte Roland Herberger (SPD) dann doch noch ein paar Sachargumente hinzufügen. So müsse man auch bedenken, dass die Abholzung des Wäldchens das Kleinklima um die Wagbachhalle verändert werde, gab er zu bedenken. Die schattenspendenden Bäume würden bei zahlreichen Veranstaltungen im Sommer gerne als Aufenthalt genutzt, nicht zuletzt von den Teilnehmern des Ferienprogramms. Einer möglichen Förderung stünden Mehrkosten etwa durch die Abholzung, Gutachten und Ausgleichsmaßnahmen gegenüber.

Anlage für Ältere

Da die Errichtung des Jugendsportparks an die Sanierung des Dachs der Wagbachhalle geknüpft sei, für die es noch keine Planung gibt, wird es wohl auch zu zeitlichen Verzögerungen kommen. Susanne Woll schlug ergänzend vor, im Wäldchen einen Senioren-Bewegungspark einzurichten. Dafür müssten die Bäume nicht gefällt werden.

Da auch Vertreter des Jugendforums bei der Sitzung dabei waren, erteilte Oberbürgermeister Heiler Nico Sälzler das Wort, um auch die eigentlich Betroffenen zu hören. Man habe sich schweren Herzen dazu entschlossen vom gewünschten Standort abzurücken, wenn es denn gar nicht anders ginge, fasst Sälzler die, angesichts des seit Jahren andauernden Hin und Hers, deutlich resignierte Meinung des Jugendforums zusammen.

Mit acht Gegenstimmen und einer Enthaltung beschloss der Gemeinderat mehrheitlich, der Beschlussvorlage zu folgen und dem Standort Wagbachhalle zuzustimmen. Allerdings unter dem Vorbehalt, dass die Förderung genehmigt wird. Tags darauf war bei Vertretern des Jugendforums der Frust groß: „Da engagiert man sich, macht und tut und wird letztlich doch nicht gehört. Andere Interessen als die der Jugendlichen sind wohl gewichtiger“.

