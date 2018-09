Dominic Lauer trifft zum Unentschieden in Nachspielzeit

Kämpfelbach/Waghäusel-Kirrlach.Im Vorjahr noch mit 5:1 gegen den TuS Bilfingen stark unterlegen, mussten die Fußballer des FC Olympia Kirrlach ohne die privat verhinderten Stammkräfte Miguel Saez-Mota und Alexander Zimmermann die Reise in den Enzkreis antreten. Nach einer Führung der Gastgeber in der ersten Hälfte endete die Partie nach einem Tor von Dominic Lauer in der Nachspielzeit 1:1.

Beide Teams hatten sich

...