Donald Trump will Waffengesetze in den USA verschärfen

Anzeige

Washington.US-Präsident Donald Trump will eine Verschärfung der Waffengesetze in den USA vorantreiben. Trump geht in einer im Fernsehen übertragenen Diskussionsrunde auf Distanz zur Waffenlobby NRA. „Das sind gute Leute, aber das heißt nicht, dass man ihnen immer recht geben muss“, sagte der Präsident. Das Thema Waffenrecht wird in den USA seit Jahrzehnten diskutiert. Zurzeit treten viele Waffen-Befürworter auf den Plan. Mit der Supermarktkette Walmart zog ein weiteres US-Unternehmen Konsequenzen und erhöhte das Mindestalter für den Kauf von Schusswaffen auf 21 Jahre. Zuvor hatte ein Sportartikelhersteller den Verzicht auf den Verkauf von haltautomatischen Waffen angekündigt. / dpa