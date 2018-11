Doppelmord bei Miss Marple

Bruchsal.Geplant war ihr Einsatz an Silvester schon seit längerem. Doch aufgrund der großen Nachfrage kommt gleich noch ein zweiter Einsatz dazu. Um allen Kartenwünschen gerecht zu werden und allen einen spannenden Jahresausklang zu bescheren, hat das Ensemble der Herbstproduktion des Bruchsaler Theaters „Die Koralle“ beschlossen, zusätzlich am Sonntag, 30. Dezember, den Krimi der britischen Meisterin „Scherz beiseite“zu spielen.

Am Sonntag, 30., und Montag, 31. Dezember, um 19.30 Uhr ermittelt Miss Marple in Little Paddocks, das für zwei Nächte im Eggerten 47 in Bruchsal (Theater im Riff) liegt. Der Vorverkauf startet für beide Veranstaltungen am Samstag, 30. November. Es wird frühzeitige Reservierung unter www.diekoralle.de (ab 8 Uhr) oder zu den üblichen Geschäftszeiten der Kauf bei der Buchhandlung Braunbarth empfohlen. zg

Info: Weitere Informationen unter www.diekoralle.de

