Drei junge Männer beschädigen Autos

Karlsruhe.Drei bislang Unbekannte junge Männer haben gestern an der Straßenbahnhaltestelle Tullastraße randaliert. Gegen 1.15 Uhr in der Nacht wurden sie nach Angaben der Polizei dabei beobachtet, wie sie grölend gegen geparkte Fahrzeuge traten. Außerdem beschädigten die drei Männer eine Werbetafel aus Glas an der Bahnhaltestelle. Die Unbekannten sollen einen Bierkasten bei sich gehabt haben.

Die Beamten schätzen den Sachschaden auf etwa 1000 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer Hinweise zu den Vorkommnissen geben kann, meldet sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt unter 0721/666 33 11. nina/pol