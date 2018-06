Drei Personen bei Unfall verletzt

Anzeige

Bruchsal.Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L558 bei Bruchsal-Büchenau wurden am Freitagnachmittag mehrere Personen verletzt. Es kam zu einem kilometerlangen Rückstau auf der Landstraße.

Wie die Medienagentur „7aktuell“ meldet, befuhr der Fahrer eines weißen Suzuki die L558 von Karlsruhe in Richtung Bruchsal. In Höhe Büchenau kam es zu einem Rückstau an der dortigen Ampelkreuzung zur Neutharder Straße. Diesen übersah der Fahrer des weißen Suzuki aus bislang ungeklärter Ursache und krachte daher ungebremst in das Heck eines vor ihm stehenden grauen Honda Civic. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls nach vorne auf einen VW Golf geschoben. Der Suzuki wurde an der Front total zerstört und das Heck des Honda stark eingedrückt.

Der Rettungsdienst eilte mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt und der örtlichen Notfallhilfe Büchenau zur Unfallstelle. Insgesamt wurden drei Personen verletzt, zwei mussten mit schweren Verletzungen in umliegende Kliniken gebracht werden.