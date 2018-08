Drei Wochen lang gesperrt

Anzeige

Kreis.Die Bauarbeiten zur Sanierung der Fahrbahndecke und Unterführung unter der DB-Strecke im Zuge der K 3579 zwischen der L 559 und dem Sportgelände des FC Germania beginnen am Montag, 20. August, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Straße wird dazu für die Dauer von voraussichtlich drei Wochen voll gesperrt. Die Zufahrt Friedrichstal West zum Wohngebiet Friedrichstal ist in dieser Zeit ebenfalls gesperrt.

Im Anschluss werden die Sanierungsarbeiten an der Unterführung unter der DB-Strecke zwischen Zufahrt Friedrichstal West und Sportgelände des FC Germania unter halbseitiger Sperrung für voraussichtlich weitere zwei Wochen fortgesetzt. Der Radweg entlang der K 3579 ist während der gesamten Dauer der Bauarbeiten eingeschränkt nutzbar. Der Verkehr wird für die Dauer der Vollsperrung über die L 559 und L 560 in Richtung Blankenloch umgeleitet. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf insgesamt etwa 450 000 Euro. zg