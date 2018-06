Dreimal den Titel geholt

Anzeige

Waghäusel.Marius Wittke vom Radsportclub Kirrlach hat seine beeindruckende Titelsammlung weiter ausgebaut. Bei den Deutschen Meisterschaften im Inline-Speedskating in Dresden-Großenhaim konnte der 62-jährige Leistungssportler gleich in drei Disziplinen den Titel holen. Insgesamt starteten auf dem 200 Meter langen Speedskater Oval des Großenhaimer Rollsportvereins 250 Aktive und Senioren.

Marius Wittke ging in der Altersklasse ab 60 Jahre über 500, 1000 und 3000 Meter an den Start. Dabei zeigte er sich in bestechender Form und setzte sich in allen drei Disziplinen gegen den favorisierten ehemaligen Eisschnellläufer Roman Laubhan aus Heilbronn durch. Jeweils Dritter wurde Ralph-Dieter Michel aus Brandenburg. Für die 500 Meter benötigte Wittke 56,557 Sekunden und blieb damit knapp vor Laubhan, der nach 56,943 Sekunden ankam.

Entscheidung erst durch Zielfoto

Über 1000 Meter musste sogar das Zielfoto bemüht werden. Marius Wittke kam nach 1:53,705 Minuten durch das Ziel, dicht gefolgt von Roman Laubhan, der 1:53,761 Minuten benötigte. Der Aktive des RSC Kirrlach, der im Vorjahr über die Marathon-Strecke den Weltmeistertitel feiern konnte, war über sein gutes Abschneiden über die kurzen Distanzen selbst überrascht.