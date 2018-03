Duftlampen, Marmeladen und Liköre verführen die Sinne

Anzeige

Metall, Glas und Porzellan

In Rumänien beispielsweise pflegt man die Tradition gebatikter Eier. In Russland werden Holzeier wie Ikonen bemalt. Aus Polen, Tschechien und der Slowakei stammt die Kratztechnik. In Ungarn werden Eier gerne mit Metall verziert, Frankreich ist für Porzellaneier berühmt und Glas-eier werden im italienischen Murano gefertigt. Legendär und weltbekannt sind die innen mit mechanischen Apparaturen gefüllten Eier des französischen Goldschmieds Fabergé, die er für den Zaren Alexander III anfertigte. zg

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.02.2018