Duo prügelt und tritt auf Opfer ein

Karlsruhe.Massive Kopf- und Gesichtsverletzungen hat ein 54-Jähriger aus Karlsruhe erlitten, als er in der Nacht zum Sonntag in der Karlsruher Oststadt von zwei bislang unbekannten Tätern auf der Straße überfallen worden ist. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 1.20 Uhr zu Fuß auf dem Weg vom KIT stadtauswärts in Richtung Bernharduskirche unterwegs. Als er den Schienenbereich an der Baustelle Durlacher Tor überquerte, bemerkte er zwei männliche Personen, die ihm zu Fuß folgten.

Im Bereich des Plateaus vor der Heinrich-Meidinger-Schule griffen die beiden Männer den Geschädigten schließlich von hinten an. Einer der Täter hielt ihm laut Polizei den Mund zu und drückte ihn zu Boden. Dann begannen beide Täter, auf den am Boden Liegenden einzutreten und -schlagen. Einer der Täter zerrte den Geschädigten an dessen Rucksack über den Boden und versuchte, ihm diesen so zu entreißen, was zunächst nicht gelang.

30 Polizisten im Einsatz

In der Folge traten jedoch beide Täter weiter gegen den Kopf des Geschädigten, bis es ihnen schließlich gelang, dem am Boden Liegenden seinen schwarzen Rucksack der Marke „Jack Wolfskin“ mit Geldbörse und weiteren persönlichen Gegenständen von den Schultern zu ziehen, teilt die Polizei mit. Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der Geschädigte wurde in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Trotz einer sofortigen, intensiven Fahndung mit 30 Polizeibeamten konnten die Täter nicht gefunden werden.