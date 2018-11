Durch Award top motiviert

Waghäusel/Heidelberg.Der Waghäuseler Weltklasse-Speerwerfer Andreas Hofmann, der für die MTG Mannheim startet, wurde am Montagabend in der Heidelberger Stadthalle mit dem Sport-Award der Metropolregion Rhein-Neckar ausgezeichnet. Verliehen wurden die begehrten Auszeichnungen in insgesamt acht Kategorien. Der 26-jährige Modellathlet, der in Kirrlach wohnt, wurde bereits im Frühjahr in Mannheim als „Sportler des Jahres 2017“ geehrt und ist auch Träger des bis vor zwei Jahren vom Sportkreis Bruchsal ausgelobten Awards.

Gekrönt wurden jetzt die bisherigen Leistungen des Sportstudenten durch diese Ehrung in Heidelberg. Die Laudatio hielt Olympiasieger Matthias Steiner, der vor zehn Jahren bei den Olympischen Sommerspielen in Peking die Goldmedaille im Gewichtheben holte. Steiner erinnerte an die herausragenden Leistungen von Andreas Hofmann in diesem Jahr mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft im Speerwerfen sowie der Vizemeisterschaft bei den Europameisterschaften in Berlin.

Bestweite liegt bei 92 Metern

Seine aktuelle Bestweite liegt bei 92,06 Metern. „Mich pusht ein solcher Preis zu noch besseren Leistungen“, sagte Andreas Hofmann nach der Awardverleihung in der Heidelberger Stadthalle. Bei den Topathleten der Metropolregion landeten Handballstar Andy Schmid von den Rhein-Neckar-Löwen und Schwimmer Philipp Heintz (Nikar Heidelberg) hinter Andreas Hofmann auf den weiteren Plätzen. Den Trainer-Award erhielt Julian Nagelsmann vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim. Die Kicker aus dem Kraichgau wurden mit dem Mannschafts-Award ausgezeichnet. klu

