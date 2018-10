Echte bayerische Gaudi und mitreißende Musik

Philippsburg.Warum in die Ferne schweifen – es gibt auch vor Ort in der Bruhrainhalle Huttenheim die Chance auf Lederhosen, Dirndl und Oktoberfest-Stimmung. Der SV Philippsburg und Edelweiss Wiesn feiern am Samstag, 27. Oktober, ab 18 Uhr das Oktoberfest Philippsburg in der Bruhrainhalle.

Angefangen von bester Festzeltstimmung, über leckeres bayerisches Bier – Original Paulaner Festbier – bis hin zur typisch bayerischen Live-Band wird alles geboten, was das Wiesnherz begehrt. Meik Löwer und Tim Steinel, Organisatoren der Eventagentur Edelweiss Wiesn, haben es sich zum Ziel gesetzt, ein völlig neues Oktoberfestkonzept nach Huttenheim zu bringen, das dem Verein und auch dem Publikum viel Spaß und viel gute Laune vermitteln soll.

Likörbar und Bierkrugschieben

Die Vereinsmitglieder des SV Philippsburg werden dabei eine außergewöhnliche Likörbar betreiben, heißt es in ihrer Ankündigung. Außerdem soll es ein paar Gaudispiele, wie das bekannt Bierkrugschieben, geben.

Natürlich darf eine passende musikalische Attraktion nicht fehlen: Die Band Wildwexxel begeisterte bereits unzählige Male auf dem Cannstatter Wasn und zeigt nun in Huttenheim, wie sie mit Ihrem breiten Repertoire die Halle zum Kochen bringt. Auf der Setliste stehen Stimmungshits und aktuelle Chart-Kracher. Laut der eigenen Homepage sorgen die zwei Mädels und die neun Schürzenjäger der Gaudiband für Feiergenuss der Extraklasse.

„Die Liebe zum Bavarian Rock’n Roll und die pausenlose Jagd nach der perfekten Gaudi treibt uns an“, verkünden die Musiker.

Als besonderen Guest erwarten die Huttenheimer den Fernsehstar „Ole ohne Kohle“. Mit einem Gastauftritt wird der aus der Fernseh-Telenovela „Berlin Tag und Nacht“ bekannte Stimmungsmacher für Gaudi sorgen.

Karten zu 12 Euro gibt es bei Blumen Kuhn in Rheinsheim und Schreibwaren Schäfer in Philippsburg. an

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018