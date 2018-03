Echtes Karibik-Flair in der neuen Café-Bar

Bürgermeister Stefan Martus (v. l.) überreicht bei der Eröffnung des „Santo Domingos“ den stolzen Besitzern Ailsa und Andreas Seyfahrth ein kleines Präsent. © wr

Philippsburg.Santo Domingo ist die Hauptstadt der Dominikanischen Republik und eine der ältesten Städte in der Karibik. Und auch der Song „Santo Domingo“ ist weithin berühmt. Und auch in Philippsburg gib es jetzt ein „Santo Domingo“: als Café-Bar, die vor Kurzem in der Thüngenstraße 20 von Ailsa Seyfahrth eröffnet worden ist.

Bürgermeister Stefan Martus, der mit seinen Stadträten zu diesem Anlass

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2795 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.02.2018