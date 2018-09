Edle Tropfen aus Baden

Philippsburg.Eine Besonderheit bietet die Philippsburger Freie Narrenzukunft „Geese“: Es ist nicht das größte Weinfass der Welt, das in Dürkheim steht und ein Fassungsvermögen von 1,7 Millionen Liter aufweist, aber immerhin das größte Weinfass der Stadt Philippsburg.

So ist ein geselliges Weinfest angesagt. Los geht’s um 11 Uhr am morgigen Sonntag „Unsere Besucher können in dieser Zeit nicht nur das derzeit größte Weinfass von Philippsburg, sondern auch das Vereinsheim direkt neben dem neuen Seniorenzentrum St. Martin in der Güterhallenstraße besichtigen und mit den anderen Gästen – wie es heißt – ,babble odda a väzehlä‘“, lässt Mitorganisator Wolfgang Steiner wissen.

„Lifestyle“ tanzt auf der Bühne

Beim Weinfest können am Probierstand viele edle Tropfen verschiedener badischer Weine verkostet werden. Für das leibliche Wohl ist mit Pizza, Flamm- und Zwiebelkuchen, mit neuem Wein und mit Kaffee und Kuchen gesorgt. Die bekannten „Geese“-Köche servieren in der Zeit zwischen 11.30 bis 14 Uhr Rindfleisch mit Meerrettich und andere Speisen zum Mittagessen. Musikalisch unterhält die bundesweit bekannte Tanz- und Showband „Lifestyle“, mit rasanten Bewegungen und fetzigen Tönen. wr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.09.2018